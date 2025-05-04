Жители Дубны передали автомобиль в зону СВО

Автомобиль УАЗ передали из Дубны на передовую. Его удалось приобрести и укомплектовать благодаря помощи неравнодушных жителей округа, коллективов трех местных предприятий и молодежных активистов.

Доставили машину бойцам спецоперации выпускники Московского общевойскового командного училища. Его приобрели по обращению одного из подразделений, где воюет их товарищ по учебной скамье.

Машину полностью подготовили к выполнению задач. Ее укомплектовали мобильными носилками, маскировочными сетями, запасной резиной и инструментами, а также продуктами.

«Горжусь нашими дубненцами, которые в непростой ситуации объединяются и приходят на помощь тем, кто защищает нашу страну. Собрали все самое нужное для бойцов», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

По словам руководителя Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Максима Большакова, УАЗ пригодится военнослужащим для перевозки раненых или ценного имущества.