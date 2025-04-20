Жители Дубны начали изготавливать специальные подушки для бойцов СВО

Волонтеры в Дубне приступили к созданию изделий для участников спецоперации, проходящих реабилитацию. Они шьют специальные подушки для них.

Фельдшер скорой помощи Татьяна Бытьева, находясь в отпуске по уходу за ребенком, организовывает мастер-классы по шитью подушек со специальными ручками. Принять участие в них могут все желающие.

Готовые изделия после передают бойцам на реабилитации. Они нужны для того, чтобы подкладывать их под поврежденную конечность.

В первую партию вошли 12 подушек. Их уже передали в госпитали.

Изготавливать такие же подушки начали и активисты в Совете ветеранов Большой Волги. Они принимают в дар материалы для изделий: ткань и набивку. В госпитали посылки передают участники местного отделения «Союза женщин России»

«Наши жители показывают пример, что каждому по силам сделать доброе дело, что каждый может помочь бойцам специальной военной операции. Есть время — сделать вот такие подушки для раненых участников СВО или сплети сеть, есть возможности — принять участие в сборке гуманитарной помощи», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.