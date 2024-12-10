Системы ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем

Минобороны: два украинских дрона сбили над Черным морем

Два украинских беспилотника днем 10 декабря сбили вблизи Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря», — уточнили в ведомстве.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Черным морем рядом с Крымом.

Утром 6 декабря в акватории Черного моря были замечены шесть безэкипажных катеров. Они вышли из Одессы и направились в сторону Крымского моста.

Как стало известно, беспилотные катера разработала компания в Исландии. Изначально они предназначались для подводных исследований, но после их модернизировали под военные задачи.