Системы ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем

Два украинских беспилотника днем 10 декабря сбили вблизи Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря», — уточнили в ведомстве.
Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Черным морем рядом с Крымом.
Утром 6 декабря в акватории Черного моря были замечены шесть безэкипажных катеров. Они вышли из Одессы и направились в сторону Крымского моста.
Как стало известно, беспилотные катера разработала компания в Исландии. Изначально они предназначались для подводных исследований, но после их модернизировали под военные задачи.
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