Жители Брянска сообщили о серии мощных взрывов в городе

Серия взрывов прогремела над Брянском. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

По сообщениям местных жителей, в центре города было слышно четыре громких взрывов около 2:30. Предположительно, сработали средства противовоздушной обороны.

Официальной информации от властей и правоохранителей региона пока не поступало.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 28 дронов над четырьмя российскими регионами. ВСУ атаковали около 22:20 23 марта. Больше всего БПЛА сбили на Ростовской областью — 17 штук. Еще шесть дронов ликвидировали нпод Воронежем. В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника. Еще один БПЛА сбили в Брянской области.