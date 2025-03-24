Жители Брянска сообщили о серии мощных взрывов в городе

Серия взрывов прогремела над Брянском. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.
По сообщениям местных жителей, в центре города было слышно четыре громких взрывов около 2:30. Предположительно, сработали средства противовоздушной обороны.
Официальной информации от властей и правоохранителей региона пока не поступало.
Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 28 дронов над четырьмя российскими регионами. ВСУ атаковали около 22:20 23 марта. Больше всего БПЛА сбили на Ростовской областью — 17 штук. Еще шесть дронов ликвидировали нпод Воронежем. В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника. Еще один БПЛА сбили в Брянской области.
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