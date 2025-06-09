Жители Брянска сообщили о 10 взрывах в небе

Над Брянском прогремели около 10 взрывов, предположительно связанных с атакой украинских беспилотников. Об этом 360.ru сообщили местные жители. Горожане также видели яркие вспышки и дым в небе.

губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил, что ВСУ устроили очередную атаку дронами.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал глава Брянщины.

Он добавил, что подразделения ПВО Министерства обороны России ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей, и призвал жителей не снимать работу противовоздушной обороны и соблюдать меры безопасности.

Информации о разрушениях и пострадавших Богомаз не привел.

Ранее в Сети появились кадры с уничтожением украинского дрона над Нижегородской областью. Всего местные жители слышали около 10 взрывов.