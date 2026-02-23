Мощные взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом

В небе над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов, система ПВО отражает атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Местные жители рассказали, что слышали уже около 15 громких взрывов. Первые прозвучали около 02:30. В некоторых районах города работают сирены, от вибрации срабатывает сигнализация у автомобилей, припаркованных во дворах.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил глава региона в телегам-канале в 01:51.

В Белгороде ночная массированная атака ВСУ привела к перебоям с электричеством, водоснабжение и теплом. Губернатор пообещал оценить масштаб ущерба в светлое время суток. В городе за день трижды звучал сигнал ракетной опасности.