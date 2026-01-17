Жители 280 домов остались без отопления в Запорожской области

В Бердянске 280 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В городе Бердянске, в связи с выводом из строя системы энергоснабжения, остановлены котельные. Без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что четыре аварийные бригады круглосуточно ведут восстановительные работы. Кроме того, специалисты спускают теплоноситель из системы и следят за температурой воздуха на чердаках и в подвалах, чтобы не допустить разморозки системы отопления.

Балицкий отметил, что после стабилизации ситуации с электроснабжением и запуска котельных отопление снова запустят.

Ранее Балицкий сообщал, что в канун Нового года боевики ВСУ оставили без света около 20 тысяч жителей региона.