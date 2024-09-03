Жителей Воронежской области предупредили об опасности атак БПЛА

В Воронежской области объявили опасности атаки беспилотниками, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Он призвал местных жителей не поддаваться панике, потому что силы ПВО готовы к работе.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — уточнил Гусев.

Спустя 11 минут губернатор сообщил об отмене опасности атаки в регионе.

В ночь на 1 сентября в России уничтожили 158 беспилотников ВСУ. Больше всего — 46 штук — ликвидировали в Курской области, еще в Брянской области, 14 — в Белгородской. Над Воронежской области системы ПВО нейтрализовали 28 вражеских аппаратов.