В Харьковской области российские военные эвакуировали мирных жителей Волчанска. Всем людям оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в Минобороны.

«Военнослужащие группировки войск „Север“ эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска», — указали в ведомстве.

ВСУ, обратили внимание в министерстве, при отступлении бьют по жилым домам, используя артиллерию и дроны-камикадзе. Два жителя Волчанска — Константин и Светлана — пережили один из таких ударов и сейчас проходят лечение в Белгородской области. Они провели в подвале две недели.

«Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало», — рассказал мужчина.

По словам Константина, при обстреле его дома снаряд угодил в крышу. Когда люди выбежали из подвала, здание рухнуло. Светлана заверила, что среди бивших по жилому массиву были наемники — мирные жители поняли это по акценту, с которым говорили военные.

«Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские», — пояснила она.

Украинские военные жаловались, что из-за продвижения российской армии украинской группировке в Волчанске пришлось перейти к круговой обороне.