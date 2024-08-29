Жителей Покровска призвали к эвакуации

Украинские войска оказались в критической ситуации на Покровском направлении, у командования ВСУ нет альтернативного плана. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции «Европейская Солидарность» в Верховной раде Алексей Гончаренко*.

Он призвал мирных жителей города срочно покинуть населенный пункт.

«На Покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят лишь одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», — написал депутат.

Покровск или Красноармейск расположен на северо-западе Донецкой Народной Республики. В городе находится крупный железнодорожный узел, через который украинские военные получали снабжение в подконтрольных Киеву городах Краматорск и Славянск.

Действующие на этом участке специальной военной операции группировка российских войск перешла в серьезное наступление. В минувшую среду, 28 августа, Минобороны сообщило об освобождении поселка Камышевка, входящего в Селидовский район Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что в населенный пункт вошли подразделения группы «Центр», которые продолжили продвижение, углубившись в оборону противника.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.