Жителей Татарстана предупредили об угрозе атаки беспилотников

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В связи с угрозой БПЛА жителей попросили не подходить к окнам и по возможности укрыться в безопасном месте.

«МЧС предупредил горожан об опасности атаки БПЛА», — отметили в пресс-службе.

Мэрия также опубликовала памятку с описанием действий во время угрозы атаки БПЛА. Согласно документу, жителям следует покинуть автомобили и общественный транспорт и укрыться в здании. При обнаружении БПЛА необходимо обратиться по телефону 112.

По данным Telegram-канала Shot, украинские боевики атаковали Казань с помощью беспилотника типа «Лютый». БПЛА пролетел над городом примерно в 4:30 утра. Официально эта информация не подтверждалась.

Ранее в Советском районе Казани прозвучали взрывы. В Сети появились данные, что перед этим БПЛА пытались атаковать предприятия в Авиастроительном районе города. Очевидица рассказала, что жилищные комплексы «Манхэттен» и «Лазурные небеса», атакованные дронами, располагаются неподалеку.