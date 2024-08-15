Жителей Севастополя предупредили о новой провокации ЦИПсО

Украинские специалисты ЦИПсО предприняли новую провокацию против жителей Севастополя. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

Злоумышленники якобы от имени жены военнослужащего 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота распространяли призыв выйти на площадь и потребовать вернуть подразделение, выполняющее боевые задачи в Курской области, обратно в Севастополь.

По словам Развожаева, «успехи наших морпехов укронацистам — как кость в горле». Однако на митинг в назначенное время не пришел ни один человек.

«Благодарю жителей города-героя за бдительность! За то, что они прекрасно понимают, как важно сейчас держаться всем вместе и не вестись на провокации», — подчеркнул губернатор.

Накануне морские пехотинцы сняли кадры с трофейной канадской бронемашиной Roshel Senator и мертвыми украинскими боевиками, тела которых, по их словам, никто не забирает.