Жителей Ростовской области эвакуировали после удара ВСУ по топливохранилищу

Ночью в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотников ВСУ загорелось топливное хранилище местного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в в «Максе» .

Жителей находящихся рядом частных домов эвакуировали, им ничего не угрожает. На место прибыл пожарный поезд, экстренные службы приступили к тушению.

Информация о пострадавших не поступала.

Также в поселке Матвеев Курган повреждения получили аптека, два магазина и автомобиль.

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 216 украинских БПЛА самолетного типа. Аппараты сбили в Крыму, краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой и других областях.