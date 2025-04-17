Жителей пострадавших от дронов домов в Курске разместили в ПВР

Хинштейн: в Курске жителям пострадавших от БПЛА домов заменят окна 18 апреля

Специалисты продолжают устранять последствия атаки украинских дронов в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

По его словам, окна в пострадавших квартирах заменят 18 апреля.

«На сегодняшний день тепловой контур закрыт в 122 домах, среди них — 49 МКД. Сняты все необходимые замеры, уже в пятницу специалисты приступят к установке окон», — подчеркнул Хинштейн.

Жильцам, которые не смогли уехать к родственникам, предоставили возможность остаться в пунктах временного размещения. Врио губернатор подтвердил, что курян обеспечат всеми необходимыми мерами поддержки.

Он добавил, что специалисты осмотрели три наиболее поврежденных дома. Здания восстановят в этом году, отметил Хинштейн.

По данным Минобороны, в ночь на 17 апреля в Курской области нейтрализовали 49 беспилотников ВСУ. Также атаки БПЛА зафиксировали в Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.