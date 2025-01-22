Жителей отселят. Гладков сообщил о решении оперштаба по одному из белгородских сел

Белгородский оперштаб решил отселить жителей села Терезовка Шебекинского района. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона пояснил, что это решение власти приняли исходя из оперативной обстановки. По вопросам отселения и предоставления альтернативного жилья глава региона посоветовал обращаться в местные органы управления.

Вячеслав Гладков добавил, что на том же заседании оперативный штаб постановил возмещать жителям нескольких населенных пунктов Белгородской области половину стоимости аренды жилья. Уточнение по новому порядку возмещения средств на аренду Гладков анонсирует в понедельник, 27 января.

На такую компенсацию, как пояснил губернатор, могут рассчитывать жители Малиновки, Отрадного, Красной Нивы и Толоконного.

Жители Малиновки и Отрадного ранее уже просили власти компенсировать им траты на аренду жилья. Оба села находятся в восьми километрах от украинской границы.

Об атаках ВСУ на Терезовку Вячеслав Гладков сообщал в своем Telegram-канале и ранее. Губернатор 20 января внес это село в сводку населенных пунктов, которые попали под обстрел со стороны украинской армии и удар БПЛА.

Кроме того, 21 января при атаке украинского дрона получил ранение житель Грайворонского округа Белгородской области.