Житель Белгородской области получил ранения при атаке украинского дрона

Житель Грайворонского округа получил ранения при атаке украинского дрона. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавший ехал на автомобиле по селу Новостроевка Первая, когда его атаковал беспилотник. Мужчина получил осколочное ранение в живот. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу, откуда пострадавшего отправят в Белгород для дальнейшего лечения.

Это не первое подобное происшествие в регионе за день. Утром украинский беспилотник атаковал автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное. Мужчина, находившийся в салоне, получил осколочные ранения ног, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Его жену ранило осколком в руку. Лечение оба будут проходить в Белгороде.