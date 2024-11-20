Жителей новгородского поселка Котово отправили в ПВР после атаки дронов

Эвакуированных во время атаки беспилотников жителей поселка Котово в Нижегородской области увезли в пункты временного размещения в городе Окуловка. Вернуться в свои дома люди смогут после того, как территорию населенного пункта проверит группа разминирования. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что воздушную угрозу в регионе уже сняли.

«Из Великого Новгорода выдвинулась группа разминирования. Коллеги осмотрят территорию, чтобы проверить, нет ли какого-то риска, после чего люди смогут вернуться домой. Думаю, это произойдет уже после обеда», — заявил глава региона.

Никитин отметил качественную работу сотрудников МЧС и администрации района, которые оперативно предоставили автобусы и эвакуировали людей в безопасное место.

«Жителей поселка разместили в пунктах временного пребывания в Окуловке. Их обеспечили горячим питанием и предоставили спальные места», — добавил губернатор.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на среду, 20 ноября, над Новгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников. Еще пять летательных аппаратов уничтожили над Курской, четыре — над Орловской областях. Также вражеские беспилотники сбили в Тверской, Тульской, Белгородской, Смоленской, Московской и Брянской областях. Всего за ночь в российских регионах уничтожили более 40 дронов.