Жителей Курской области предупредили о минировании деревни

При разрыве боеприпаса около деревни Будище в Курской области разлетелись обломки. Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале предупредил жителей об опасности.

«В окрестностях деревни Будище при разрыве боеприпаса произошел разброс взрывоопасных элементов и, соответственно, минирование местности. В связи с чем прошу быть предельно внимательными», — заявил он.

Зайцев не уточнил, какой именно тип боеприпасов разорвался. Он лишь призвал соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.

Жители Большесолдатского района не впервые столкнулись с взрывной опасностью. Зайцев предупредил 10 января о сбросе мин «Лепесток» и «Колокольчик» на райцентр.

В Беловском районе в Курской области украинский БПЛА атаковал машину мирных жителей. Пожилая пара получила осколочные ранения.