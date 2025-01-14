Жителей Курской области предупредили о минировании деревни
Взрывоопасные элементы разбросало около деревни Будище в Курской области
При разрыве боеприпаса около деревни Будище в Курской области разлетелись обломки. Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале предупредил жителей об опасности.
«В окрестностях деревни Будище при разрыве боеприпаса произошел разброс взрывоопасных элементов и, соответственно, минирование местности. В связи с чем прошу быть предельно внимательными», — заявил он.
Зайцев не уточнил, какой именно тип боеприпасов разорвался. Он лишь призвал соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.
Жители Большесолдатского района не впервые столкнулись с взрывной опасностью. Зайцев предупредил 10 января о сбросе мин «Лепесток» и «Колокольчик» на райцентр.
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