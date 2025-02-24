Жителей Курской области обнаружили в украинских Сумах

Москалькова: жителей Курской области вернут в Россию из Сум через Белоруссию

Россия установила местонахождение жителей Курской области в украинских Сумах. Об этом на заседании президиума фракции «Единая Россия» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, российская сторона достигла договоренности с Украиной и Красным Крестом об эвакуации этих людей в Россию через Белоруссию.

Москалькова отметила, что маршрут позволит безопасно вернуть граждан домой. Точные сроки операции пока не уточняются.

Ранее омбудсмен сообщила, что Международный комитет Красного Креста, Россия и Украина обсуждают возможность открытия гуманитарного коридора для оставшихся на оккупированных ВСУ территориях жителей Курской области.

Такой запрос Москалькова направила еще в декабре. Она отметила, что жители в оккупации ютятся в разрушенных домах или подвалах без подвоза гуманитарной помощи и отопления.