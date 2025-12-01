Жителей Киришского района Ленобласти предупредили об опасности обломков дронов

Сбитые дежурными средствами противовоздушной обороны обломки украинских беспилотников упали на территории Киришского района Ленинградской области. Администрация муниципалитета призвала жителей не приближаться к остаткам летательных аппаратов, а также к частям снарядов, которыми их сбивали.

При обнаружении подозрительных предметов жителей попросили незамедлительно сообщать в полицию или вызвать специалистов по номеру 112.

Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область утром в понедельник, 1 декабря.

О работе дежурных средств противовоздушной обороны в Киришском районе сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что несколько летательных аппаратов уничтожили в небе, и добавил, что воздушная опасность действует по всей территории области.