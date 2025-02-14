Жителей хутора Высокий решили эвакуировать в Белгородской области
Губернатор Гладков: в Белгородской области начали отселение хутора Высокий
Оперштаб Белгородской области принял решение отселить население хутора Высокий Краснояружского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение», — сказал губернатор.
Он отметил, что населенный пункт часто подвергается налетам беспилотников ВСУ. В связи с этим людей переселят в не попадающие под вражеские атаки города
По словам Гладкова, жителям хутора положены выплаты в размере 15 тысяч и 150 тысяч рублей. Также для них предусмотрена частичная компенсация аренды жилья.
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