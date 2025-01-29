Место гибели матери и ребенка в Разумном сняли на видео

Гладков показал место гибели матери и ребенка в Разумном

Украинские националисты атаковали жилой частный дом в поселке Разумное Белгородской области, погибли двухлетний ребенок и его мать. Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия.

На кадрах можно увидеть, что часть дома практически полностью разрушена.

«Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости, утешить близких и родных. Самые глубокие и искренние соболезнования», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что еще один ребенок и его отец также находились в доме, они получили ранения. Бригады скорой помощи отвезли пострадавших в больницы.

«Дом в результате атаки частично разрушен, необходима экспертиза. Дал команду министру строительства Козлитиной Оксане Петровне. На месте работают все оперативные службы. Бойцы самообороны охраняют дома», — добавил он.

Ранее 29 января обломки украинского беспилотника рухнули на территорию предприятия «Сибур-Кстово». Это произошло после отражения ночной атаки дронов в Нижегородской области.