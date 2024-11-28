Жителей Химок пригласили помочь собрать амуницию бойцам ДНР и ЛНР

В Химках стартовала патриотическая акция «Умный город» в рамках проекта «Все для Победы!». Ее цель — собрать амуницию для бойцов Луганской и Донецкой народных республик.

Для нужд военных закупают бронежилеты, шлемы, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, генераторы, компьютерную технику и другие необходимые вещи. Заявки формируют военкоры, которые знают потребности конкретных подразделений.

Акция продлится до 5 декабря. Пожертвования принимают в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, 8Б. Приносить вещи для бойцов можно с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, по пятницам — до 16:45.