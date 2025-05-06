Курские власти планируют эвакуировать население приграничного Глушковского района в безопасные районы. Такие меры необходимы из-за осложнившейся оперативной обстановки, сообщил в своем Telegram-канале глава района Павел Золотарев.

Он отметил, что за последние сутки участились атаки украинских FPV-дронов.

«Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов объектов гражданской инфраструктуры», — написал Золотарев.

Глава района подчеркнул, что жителей ряда приграничных населенных пунктов уже вывозили, но они самовольно вернулись домой. Сейчас добровольцы обходят дома, чтобы помочь выехать тем людям, которые этого захотят.

Также в муниципалитете работают бойцы отряда «Барс-Курск» и АНО «Патриот».

Вечером 5 мая об эвакуации жителей заявлял глава курского поселка Глушково Василий Худяков. Однако позже он удалил этот пост со своей страницы во «ВКонтакте».

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на Курскую область. В больницу с ранениями попали двое подростков.