Двое подростков пострадали при атаке ВСУ по Курской области

Хинштейн: дроны ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, два подростка ранены

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Рыльске Курской области. Ранения получили двое несовершеннолетних, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени», — отметил он.

Хинштейн добавил, что угрозы жизням подростков нет. Им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на Рыльск повреждены два трансформатора, поэтому город остался без электричества. Аварийные бригады направят на место, как только позволит оперативная обстановка.

Также Хинштейн призвал местное население быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.

Днем, 5 мая, дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили с мирными жителями в приграничных районах Курской области. В результате обстрела погибли две женщины.