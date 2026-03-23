Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж

Жителям Белгородской области необходимо отказаться от ношения камуфляжа в приграничных районах во избежание ударов военных. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«Хотел просить жителей, которые проживают, по работе или приезжают к родственникам в 15-километровой зоне от границы, исключить из одежды камуфляжную зеленую форму», — подчеркнул губернатор.

Гладков предупредил, что такая одежда может спровоцировать удары непосредственно как по самому человеку, так и по другим объектам, где находятся люди.

«Мы должны проговорить с командирами частей, чтобы исключить посещение в 15-километровой зоне социальных объектов и внимательно к этому относиться», — добавил он.

Днем ранее стало известно, что бойцы спецназа Росгвардии сорвали попытку атаки дрона ВСУ по месту встречи Гладкова с жителями села Смородино.