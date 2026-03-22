Дрон ВСУ попытался ударить по белгородскому губернатору, беспилотник сбила Росгвардия

Бойцы Росгвардии сбили дрон, который пытался ударить по Гладкову и жителям села

В Белгородской области бойцы спецназа Росгвардии сорвали попытку атаки украинского беспилотника по месту встречи губернатора Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино. О деталях происшествия сообщила пресс-служба силового ведомства в официальном телеграм-канале .

Губернатор прибыл в Смородино, чтобы пообщаться с местными жителями. Это село ВСУ обстреляли недавно, погибли четыре женщины.

Один из дронов-камикадзе ВСУ появился в воздухе, когда чиновник разговаривал с людьми на улице. Участники встречи быстро заняли безопасное место в ближайшем здании.

Сотрудники спецназа Росгвардии, обеспечивавшие охрану, открыли по воздушной цели прицельный огонь из стрелкового оружия. Им удалось сбить БПЛА в воздухе. Никто не пострадал.

Ранее в воскресенье, 22 марта, другой FPV-дрон ВСУ врезался в гражданский автомобиль в Грайвороне. Водитель получил осколочное ранение.