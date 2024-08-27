Жителей Белгородчины призвали к спокойствию после сообщений о боях на границе
Белгородский губернатор Гладков назвал контролируемой ситуацию на границе
Ситуация на границе Белгородской области и Украины остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, комментируя сообщения о попытках прорыва ВСУ на территорию области.
Он подчеркнул, что, по данным Минобороны, военные проводят плановые работы.
«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал Гладков.
Жителей области глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
О начале боев на границе Белгородской области и Украины сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов, две группировки украинских боевиков попытались проникнуть на территорию российского региона в районе села Нехотеевка Белгородского района и около автомобильного пункта «Шебекино». По данным канала, общая численность вражеских группировок составила более 500 человек.