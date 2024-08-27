Жителей Белгородчины призвали к спокойствию после сообщений о боях на границе

Белгородский губернатор Гладков назвал контролируемой ситуацию на границе

Фото: РИА «Новости»

Ситуация на границе Белгородской области и Украины остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, комментируя сообщения о попытках прорыва ВСУ на территорию области.

Он подчеркнул, что, по данным Минобороны, военные проводят плановые работы.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал Гладков.

Жителей области глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

О начале боев на границе Белгородской области и Украины сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов, две группировки украинских боевиков попытались проникнуть на территорию российского региона в районе села Нехотеевка Белгородского района и около автомобильного пункта «Шебекино». По данным канала, общая численность вражеских группировок составила более 500 человек.

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте