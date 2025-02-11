Житель Запорожья: ВСУ указывают погибших как пропавших, чтобы не платить за них

Украинское командование специально указывает военных ВСУ как погибших без вести, чтобы не платить положенные семьям пособия. Об этом заявил житель Запорожья Константин в беседе с РИА «Новости» .

«Стараются сделать, как будто пропавший без вести. <…> Делают так, как будто пропали без вести, чтобы не делать выплаты семьям», — сказал он.

Ранее польские журналисты выяснили, что из украинских подразделений стали сбегать все больше военных. Это также касается учебных полигонов за границей. В некоторых частях ВСУ дефицит бойцов превышает 50% от штатной численности.

Один из украинских военных рассказал, что солдатам приходится долго оставаться на позиции, потому что поменяться не с кем. Некоторые его сослуживцы без разрешения командиров уезжают домой, проводят с семьями неделю-две и возвращаются. Командование закрывает на это глаза.