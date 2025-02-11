Житель Запорожья рассказал, почему ВСУ оформляют погибших как пропавших без вести

Житель Запорожья: ВСУ указывают погибших как пропавших, чтобы не платить за них

Фото: РИА «Новости»

Украинское командование специально указывает военных ВСУ как погибших без вести, чтобы не платить положенные семьям пособия. Об этом заявил житель Запорожья Константин в беседе с РИА «Новости».

«Стараются сделать, как будто пропавший без вести. <…> Делают так, как будто пропали без вести, чтобы не делать выплаты семьям», — сказал он.

Ранее польские журналисты выяснили, что из украинских подразделений стали сбегать все больше военных. Это также касается учебных полигонов за границей. В некоторых частях ВСУ дефицит бойцов превышает 50% от штатной численности.

Один из украинских военных рассказал, что солдатам приходится долго оставаться на позиции, потому что поменяться не с кем. Некоторые его сослуживцы без разрешения командиров уезжают домой, проводят с семьями неделю-две и возвращаются. Командование закрывает на это глаза.

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