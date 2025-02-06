В Польше заявили о массовом бегстве украинских военных с полигонов и с поля боя

Все больше украинских военных самовольно покидают подразделения и учебные полигоны, в том числе за границей. Кадровый дефицит в некоторых частях превышает 50% от штатной численности. Об этом сообщило польское издание Onet .

Один из военнослужащих ВСУ рассказал изданию, что солдаты подолгу остаются на передовой, хотя раньше менялись каждые два-три дня.

«Мой рекорд нахождения на линии фронта без ротации — больше пяти недель. У меня не было ни одного дня отдыха, чтобы хотя бы помыться», — добавил он.

Популярной среди украинских военных стала «полулегальная самоволка», когда они без разрешения командования уезжают к семьям, проводят с ними неделю-две и, получив предписание из части, возвращаются. По закону самовольное оставление части может длиться не более трех дней, но командующие часто закрывают на это глаза.

Издание приводит статистику украинской Генпрокуратуры, которая гласит о 90 тысячах дел о дезертирстве и самовольном оставлении частей, при этом в статистику попадают далеко не все случаи. Это значит, что фигурантами таких дел стали больше 10% военнослужащих ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский не исключил, что если темпы дезертирства сохранятся, то у ВСУ не останется никого на передовой уже через полгода.