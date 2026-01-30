Житель Волгограда получил 18 лет за работу на украинские спецслужбы

Волгоградский областной суд приговорил 52-летнего местного жителя Павла Палехова к 18 годам строгого режима по статье о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, Палехов вышел на связь с украинскими спецслужбами и предложил им сотрудничество. После этого в ноябре 2024 года мужчина по заданию куратора снял с квадрокоптера воинскую часть и попытался отправить фото и видео, но не успел — его задержали.

Ранее специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год за государственную измену. Кроме того, его признали виновным в контрабанде оружия и взрывчатки и участии в деятельности террористической организации. Помимо прочего, мужчина по заданию украинских спецслужб собирал в Москве информацию об интересующих противника объектах.