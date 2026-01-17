Газовика из Белгорода приговорили к 21 году колонии за госизмену

Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году лишения свободы за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего специалиста газовой службы из Белгорода к 21 году лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Суд установил вину мужчины в государственной измене, контрабанде взрывного устройства, взрывчатых веществ и контрабанде оружия. Ему также вменили штраф 700 тысяч рублей.

Осужденный проведет первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. У него изъяли средства, которые он получил от кураторов, а также устройства связи для поддержания контакта с террористами.

Ранее против жителя Благовещенска завели уголовное дело за перевод 700 рублей радикальному знакомому. Тот планировал отправиться на Украину и вступить в «Правый сектор»*. Деньги предназначались на покупку железнодорожного билета.

*Признана террористической и запрещена в РФ.