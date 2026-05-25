Житель Волчанска выжил после 20 ранений от украинского беспилотника

Житель Волчанска получил около 20 ранений от преследовавшего его украинского БПЛА, но смог выжить. О том, как боевики ВСУ пытались добить его беспилотниками, он рассказал РИА «Новости»

По его словам, украинские бойцы обстреливали его дом, в том числе из миномета. При этом они знали, что там живет гражданский. Беспилотник же атаковал его в сентябре 2025 года.

«У меня было около 20 ранений. Залетел и приземлился. Так добивать пытались. В руках ни автомата, ничего не было — видно, что гражданский», — рассказал мужчина.

Он добавил, что беспилотник, взлетевший со стороны позиций ВСУ, завис, посмотрел и пошел в атаку. Люди с Западной Украины говорили про них, что восточные им не земляки, а некоторые называли «ждунами».

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал женщину, которая в огороде сажала картошку.