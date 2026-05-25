В Белгородской области дрон ВСУ атаковал сажавшую картошку женщину

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал жительницу села Зиборовка Шебекинского округа , когда она с мужем сажала картошку в огороде. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам женщины, они сажали картошку, когда услышали по рации, что летит дрон. Они с мужем почти забежали в сад, когда увидели летящий из-за посадки БПЛА.

«Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — рассказала пострадавшая.

Женщину тяжело ранило в руку. Ее супруг не пострадал.

Пострадавшая добавила, что оператор БПЛА хорошо видел, кого преследовал и затем целился. Они с мужем пожилые люди, мирные жители. В тот день на огороде она была в обычном халате.

Ранее в Белгородской области в городе Грайворон при детонации FPV-дрона погиб мужчина.