Житель Туапсе пострадал при ударе украинских дронов

Краснодарский оперштаб сообщил о раненом жителе Туапсе при атаке дронов
В результате попытки боевиков ВСУ атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае ранение в Туапсе получил один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб региона.
«Из-за попытки киевского режима атаковать гражданские объекты один человек пострадал в Туапсинском муниципальном округе», — заявили в пресс-службе.
В оперштабе уточнили, что пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.
Повреждения получило административное здание у недействующего причала за пределами порта Туапсе. Там пострадало остекление, на месте работают оперативные службы.
Также в Брюховецком районе края обломки БПЛА повредили линию электропередачи, последствия устраняет аварийная бригада.
«Фрагменты беспилотника упали в Большебейсугском сельском поселении. Место оцепили, пострадавших нет», — заключили в оперштабе.
Ранее стало известно, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу многоэтажного дома в Беслане. Пострадали взрослый и двое детей.