Житель Туапсе пострадал при ударе украинских дронов

Краснодарский оперштаб сообщил о раненом жителе Туапсе при атаке дронов

В результате попытки боевиков ВСУ атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае ранение в Туапсе получил один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Из-за попытки киевского режима атаковать гражданские объекты один человек пострадал в Туапсинском муниципальном округе», — заявили в пресс-службе.

В оперштабе уточнили, что пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

Повреждения получило административное здание у недействующего причала за пределами порта Туапсе. Там пострадало остекление, на месте работают оперативные службы.

Также в Брюховецком районе края обломки БПЛА повредили линию электропередачи, последствия устраняет аварийная бригада.

«Фрагменты беспилотника упали в Большебейсугском сельском поселении. Место оцепили, пострадавших нет», — заключили в оперштабе.

Ранее стало известно, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу многоэтажного дома в Беслане. Пострадали взрослый и двое детей.