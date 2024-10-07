Житель Суджи по имени Сергей рассказал, как украинские боевики и наемники избивали его прикладом и мародерствовали. Его историю опубликовало РИА «Новости» .

По словам Сергея, наемники остановили его на улице и потребовали предъявить документы. Он ответил, что оставил их дома, и в сопровождении наемников пошел за ними.

«Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали: „Сидеть!“» — рассказал он.

В этот момент наемников куда-то позвали по рации, и они ушли, но пообещали вернуться. Сергей спрятался в подвале и слышал, как кто-то ищет по его шкафам ценности.

Другой житель Суджи, представившийся Дмитрием, рассказал, как польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на глазах у очевидцев.