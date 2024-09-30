Житель Шебекина пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал мужчина.

Снаряд попал на территорию местного промышленного предприятия. Находившийся там охранник получил открытые раны лица и левого бедра, уточнил глава региона. Прибывшая на место бригада скорой отправила пострадавшего в областную клиническую больницу.

«На предприятии повреждены несколько помещений и посечен забор. Также загорелись поддоны — пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания», — добавил Вячеслав Гладков.

На месте ЧП работают представители экстренных служб. Власти уточняют информацию о последствиях обстрела.

Шебекино попало под обстрел ВСУ и в субботу. Тогда двое человек пострадали, еще один мирный житель погиб.