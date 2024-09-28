ВСУ атаковали Шебекино, есть погибший и раненые

Украинские националисты снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате прилета боеприпаса один мирный житель погиб. Ранения получили еще два человека — мужчина и женщина, которых после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Также зафиксированы повреждения кровель, остекления и фасадов в четырех жилых домах, нарушение работы газо- и водопроводов. Пострадали несколько автомобилей, как легковых, так и грузовых.

Во дворе одного из домов сдетонировал беспилотный летательный аппарат, повредив окна в нескольких квартирах и четыре легковых автомобиля.

Ранее в Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаки на жилые дома и сельскохозяйственную технику.