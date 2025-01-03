Житель Шебекина получил ранение при обстреле ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о ранении жителя Шебекина при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ. В результате атаки осколочное ранение грудной клетки получил местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

Он подчеркнул, что пострадавшего мирного жителя забрали в областную клиническую больницу медики прибывшей на место бригады скорой помощи.

Также в ходе обстрела города повреждения получило бетонное ограждение одного из предприятий и две машины «Газель».

Кроме того запущенный украинскими боевикам беспилотник ударил по ангару производственного предприятия во входящем в городской округ поселке Маслова Пристань.

Оперативные службы приступили к выяснению других последствий обстрела и воздушной атаки со стороны ВСУ.

Утром в пятницу, 3 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки украинские боевики запустили по региону около 60 снарядов, которые упали в 32 населенных пунктов. Кроме того область пережила 37 атак вражеских беспилотников. Ранение получил один мирный житель, повреждения получили семь частных домов и четыре машины.