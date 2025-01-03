Житель Шебекина получил ранение при обстреле ВСУ
Губернатор Гладков сообщил о ранении жителя Шебекина при обстреле ВСУ
Украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ. В результате атаки осколочное ранение грудной клетки получил местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что пострадавшего мирного жителя забрали в областную клиническую больницу медики прибывшей на место бригады скорой помощи.
Также в ходе обстрела города повреждения получило бетонное ограждение одного из предприятий и две машины «Газель».
Кроме того запущенный украинскими боевикам беспилотник ударил по ангару производственного предприятия во входящем в городской округ поселке Маслова Пристань.
Оперативные службы приступили к выяснению других последствий обстрела и воздушной атаки со стороны ВСУ.
Утром в пятницу, 3 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки украинские боевики запустили по региону около 60 снарядов, которые упали в 32 населенных пунктов. Кроме того область пережила 37 атак вражеских беспилотников. Ранение получил один мирный житель, повреждения получили семь частных домов и четыре машины.