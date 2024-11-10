Житель Шебекина погиб под упавшей плитой атакованного беспилотниками дома

Гладков заявил о гибели жителя Шебекина под завалами в атакованном дронами доме

Белгородские спасатели достали из-под обломков потолочной плиты атакованного украинскими беспилотниками дома в Шебекине тело погибшего мужчины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что запущенные с территории Украины дроны атаковали многоквартирный дом в воскресенье, 10 ноября. В результате ударов в здании обрушилась потолочная плита, под обломками которой оказался погибший.

«Оперативные службы, а также бойцы самообороны делали все возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекине. Но чуда не произошло — из-под завалов извлекли тело мужчины», — написал Гладков.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего от своего имени и жителей всей области.

Гладков добавил, что жителей пострадавшего дома уже отселили. Четыре человека отправились в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. Получившую в ходе атаки серьезные травмы женщину доставили для лечения в Большетроицкую районную больницу.

Глава Белгородской области ранее заявил, что семья погибшего при подрыве на мине водителя в закрытом селе Старый Хутор не получит государственной помощи. Губернатор пояснил, что о такой мере воздействия жителей предупреждали заранее, чтобы не допустить въезда в закрытые населенные пункты.