Семье погибшего при подрыве в закрытом белгородском селе отказали в помощи

Гладков отказал в госпомощи семье погибшего при подрыве на мине в закрытом селе

Семья погибшего в результате наезда на мину водителя в закрытом селе Старый Хутор Валуйского района Белгородской области не сможет рассчитывать на государственную помощь. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он пояснил, что жителей области неоднократно предупреждали, что въезжать на территорию закрытых населенных пунктов нельзя. В качестве дополнительной меры воздействия власти региона отменили выплату компенсаций за ранение или гибель на таких территориях.

«Мы давно договорились, два года назад, все, кто не слушает требований органов власти о запрете въезда в те населенные пункты, где опасно, не получают государственную помощь в случае ранения или гибели. Дело не в деньгах, дело в ваших жизнях», — заявил Гладков.

Въехавший в село Старый Хутор автомобиль подорвался на мине в минувшую субботу, 9 ноября. От полученных ранений на месте скончался водитель.

Находившуюся с ним супругу с множественными ранениями доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Въезд на территорию села Старый Хутор закрыли с 28 августа 2024 года.