Житель Шебекина остался под завалами дома после атаки дронов ВСУ

Украинский дрон дважды атаковал многоквартирный дом в белгородском Шебекине, под завалами находится мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Обрушение потолочной плиты произошло после повторной атаки, под завалами оказался отец. Сами попытались растащить, но физически получилось лишь часть. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, сохраняется риск обрушения верхних этажей. Мебель и вещи загорелись в одной из квартир, пожарные расчеты ликвидировали возгорание», — написал он.

Глава региона добавил, что на месте ЧП развернули оперативный штаб. На время обследования конструктива двухподъездного многоквартирного дома и проведения спасательных работ всем жителям необходимо будет покинуть свои квартиры.

«К их приему уже готовы пункты временного размещения. Закрывать контур начнут, когда закончат завалы», — добавил Гладков.

Несколько дней назад въехавший в белгородское село водитель погиб при подрыве на украинской мине.