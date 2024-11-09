Въехавший в белгородское село водитель погиб при подрыве на мине

Автомобиль подорвался на боеприпасе при въезде в закрытое село Старый Хутор в Валуйском районе Белгородской области. От полученных ран на месте скончался водитель. Об этом в Telegram-канал е сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что супругу мужчины с множественными осколочными ранениями на попутном транспорте довезли до бригады скорой помощи, которая выехала в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оценили состояние женщины как средней степени тяжести.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что въезд в село Старый Хутор закрыли еще 28 августа. Он призвал жителей не нарушать норм действующего в области режима чрезвычайной ситуации и без разрешения глав муниципалитетов не въезжать в закрытые населенные пункты, так как это опасно для жизни.

Это уже второй автомобиль, подорвавшийся на мине в селе Старый Хутор Валуйского района Белгородской области. Ранее Гладков сообщил, что в пострадавшем транспортном средстве находились двое мужчин, один из которых получил ранение руки, но от медицинской помощи отказался. Автомобиль, на котором нарушители въехали в закрытое село, взрыв уничтожил полностью.