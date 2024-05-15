Спецоперация 15 мая 2024, 02:29 Житель села в Харьковской области получил контузию из-за обстрела ВСУ Ганчев: в результате обстрела ВСУ села Токаревка один человек получил контузию РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли село Токаревка в Харьковской области, в результате чего пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области. Мирный житель в результате взрыва получил контузию», — сообщил он.

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Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.

Ранее Ганчев выразил уверенность, что группировка ВС России «Север», которая подошла к окраинам поселка Липцы в Харьковской области, в ближайшее время освободит этот населенный пункт. Он также напомнил, что российские военнослужащие за короткое время освободили девять населенных пунктов области.