Житель села Новая Таволжанка пострадал при обстреле ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, один человек получил ранения

Фото: РИА «Новости»

Охранник производственного предприятия получил ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, мужчина получил проникающие осколочные ранения грудной клетки, его состояние оценивают как тяжелое. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

«Также на территории предприятия сгорела хозпостройка и имеются повреждения на линии электропередачи. В одном частном доме от прямого прилета снаряда разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены», — добавил Гладков.

Накануне вечером пятеро детей получили ранения при обстреле ВСУ Шебекина.

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