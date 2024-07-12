Житель села Новая Таволжанка пострадал при обстреле ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, один человек получил ранения
Охранник производственного предприятия получил ранения при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, мужчина получил проникающие осколочные ранения грудной клетки, его состояние оценивают как тяжелое. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.
«Также на территории предприятия сгорела хозпостройка и имеются повреждения на линии электропередачи. В одном частном доме от прямого прилета снаряда разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены», — добавил Гладков.
Накануне вечером пятеро детей получили ранения при обстреле ВСУ Шебекина.