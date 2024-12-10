Житель Раздольного держал в рабстве пленных российских солдат

Беженец из ДНР: житель Раздольного держал российских пленных у себя в подвале

Эвакуированный из Раздольного (Донецкая Народная Республика) рассказал, что местный житель удерживал российских пленных и использовал их как рабочую силу. По его словам, мужчину звали Александр Филахтов, сообщило РИА «Новости» .

Беженец уточнил, что военные России попали в плен в Раздольном весной 2022 года. Позднее пленных передали местному жителю, который, как утверждает собеседник агентства, использовал их для работы у фермеров и предлагал их «в аренду».

Беженец сообщил, что Филахтов открыто хвастался своими действиями. Мужчина держал в подвале не менее шестерых пленников.

Кроме того, он продавал военнопленных через интернет. Суммы выкупа доходили до нескольких тысяч долларов. Филахтов, добавил беженец, контактировал с украинскими войсками. Они привозили ему военнопленных.

Источник сообщил, что семья Филахтова, включая четверых сыновей, находилась в поселке до штурма. После того как Раздольное оказалось под обстрелами, Филахтовы уехали в Днепропетровск. Один из его сыновей служил в полиции, другой работал в украинском МЧС, а двое остальных были безработным и несовершеннолетним соответственно.

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