ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области за сутки, 1 человек погиб

За сутки ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области, выпустив 151 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба регионального операштаба.

Под удар попали 57 населенных пунктов. Средствами ПВО сбиты и подавлены 73 дрона. Повреждены пять многоквартирных и 17 частных домов, два соцобъекта, три предприятия, 33 автомобиля.

«В Белгороде количество раненых в результате атаки беспилотника увеличилось до трех человек. <…> В Грайворонском округе город Грайворон, села <…> атакованы 21 беспилотником, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина», — заявили в оперштабе.

Кроме того, вчера за госпитализацией обратился еще один местный житель, он получил акубаротравму от детонации дрона в Грайвороне.

Ракитянский округ атаковали 19 беспилотников, в результате ЧП погиб мужчина, его жена и сын попали в больницу. В Шебекинском округе произведены атаки 47 беспилотников, два местных жителя получили ранения.

Врио губернатора Александр Шуваев уточнил, что всего зафиксировано 78 атак, включая один обстрел из РСЗО.

Ночью силы ПВО ликвидировали 90 беспилотников над Брянской областью. В результате ЧП никто не пострадал.