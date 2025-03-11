Житель Подмосковья сбил украинский дрон из ружья

В Московской области мужчина сбил украинский беспилотник из ружья во время массового налета дронов 11 марта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza . Меткий стрелок проживает в деревне Дулебино.

БПЛА поразил 52-летний бывший военный. Мужчина рассказал, что услышал характерный шум моторов, вышел на улицу и увидел несколько дронов, летящих в сторону населенного пункта Озеры, где живет его семья.

Тогда Александр схватил ружье, зарядил картечью и открыл огонь по беспилотникам. По словам мужчины, со второго выстрела он попал в дрон, после чего тот рухнул на поле.

«Это моя гражданская позиция. Беспилотник летел в город, я его сбил. Такой случай не каждому предоставляется, а мне предоставился, я его реализовал. Одним беспилотником стало меньше, он не убил никого из людей, тем более — моих детей», — сказал мужчина.

Сейчас со стрелком работают сотрудники полиции.

Ранее появилось видео последствий налета БПЛА в Подольске.