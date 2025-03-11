Появилось видео последствий налета БПЛА в Подольске

Украинские беспилотники ранним утром 11 марта атаковали многие населенные пункты Московской области. В распоряжении 360.ru появились кадры последствий налета дронов в Подольске.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ атаковали Москву роем беспилотников типа «Лютый».

Жители Московской области наблюдали дроны, летящие друг за другом. Большую часть БПЛА силы ПВО сбили над двумя округами Подмосковья (Домодедово и Раменское). Всего за ночь система противовоздушной обороны сбила 74 БПЛА на полете к российской столице.

Ранее 360.ru сообщал, что украинский беспилотник полностью разрушил дом в Подольске, и показал кадры с места происшествия.

По последней информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Ленинском округе от обломков вражеских беспилотников пострадали шесть человек, включая ребенка.