Житель Новороссийска пострадал при атаке дронов ВСУ

В Новороссийске в результате атаки ВСУ повреждения получили четыре жилых дома. Один человек пострадал, ему окажут медицинскую помощь. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале .

В одном из многоквартирных домов фрагменты беспилотника попали в квартиру. В результате травмы получил один из жильцов — его оперативно доставили в городскую больницу.

По всем четырем адресам продолжают работу экстренные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

Несколькими часами ранее обломки сбитого беспилотника упали в пригороде Краснодара. В оперштабе края заявили, что обошлось без повреждений и разрушений.